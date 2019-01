Manzanas al horno Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Un postre de manzana dulce y facil. Las manzanas se cuecen con miel y un toque de limón, luego se hornean cubiertas de merengue de limón. Ingredientes 2 manzanas grandes, peladas, sin corazón y rebanadas

1 cucharada de miel de abeja

3 cucharadas de agua

½ cucharadita de ralladura de limón

¼ de cucharadita de fécula de maíz 3 claras de huevo a temperatura ambiente

1 pizca de cremor tártaro

1 cucharada de azúcar

1. Precalienta el horno a 170° centígrados y engrasa un refractario rectangular con aceite en aerosol. 2. Coloca las manzanas, miel, agua y mitad de la ralladura mdel limón. Cocina a fuego bajo, moviendo de vez en cuando, hasta que las manzanas estén cocidas y suaves. Agrega la fécula de maíz y cocina durante unos minutos más. 3. Pasa la mezcla al refractario. 4. Bate las claras con el cremor tártaro, azúcar, jugo de limón y el resto de la ralladura de limón. Cuando la mezcla forme picos, colócala sobre las manzanas en el refractario. 5. Hornea hasta que se dore el merengue, alrededor de 20 minutos. 6. Sirve este postre caliente, frío o a temperatura ambiente.

