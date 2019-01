Tamales de cilantro Tiempo Total 1 H 25 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 25 Min Porciones 35 Estos tamales vegetarianos se preparan con masa de maíz, mantequilla, queso adobera y una salsa de cilantro con jitomate y cebolla. ¡Una receta bien mexicana! Ingredientes 2 cucharadas de aceite

2 jitomates medianos

1 cebolla chica

30 ramas de cilantro, finamente picado

Sal, al gusto 1 kilo de masa de maíz

300 gramos de mantequilla

¼ de kilo de queso adobera, desmoronado

Hojas de maíz, lavadas y remojadas Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio y sofríe el jitomate y la cebolla. Ya cocidos, añade el cilantro y la sal. Tapa, reduce el fuego a bajo y cocina durante durante 10 minutos. Permite que se enfríe. 2. En un tazón grande amasa la masa con mantequilla y sal; agrega el queso y sigue amasando. Incorpora la salsa de cilantro y sigue amasando hasta que todo quede bien mezclado. 3. Coloca cucharadas de la masa en las hojas de maíz, dobla para formar al tamal y cocina en una olla vaporera con agua hasta que el tamal se desprenda de la hoja fácilmente, aproximadamente 1 hora. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.