Pollo con chícharos y morrón Tiempo Total 12 H 55 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 El pollo se sazona y se marina durante toda la noche junto con los chícharos, morrón y cebolla. Al día siguiente se guisa en los mismos ingredientes de la marinada. Ingredientes 1 pollo grande, en piezas

Ajo en polvo y sazonador, al gusto

Sal y pimienta, al gusto

½ kilo de chícharos, cocidos

1 lata grande de morrón rojo, escurrido y en tiras

1 cebolla grande, rebanada

2 hojas de laurel

8 cucharadas de aceite Cómo hacerlo 1. Sazona el pollo con ajo en polvo, sazonador, sal y pimienta. Colócalo dentro de un recipiente grande y agrega chícharos, morrón, cebolla, hojas de laurel y 4 cucharadas de aceite. Tapa y refrigera durante toda la noche. 2. Calienta 4 cucharadas de aceite en un sartén grande. Retira las piezas de pollo de la marinada y fríelas en el aceite caliente hasta que se hayan dorado. Vierte encima el resto de los ingredientes en que se marinó el pollo y cubre con agua. 3. Tapa y cocina a fuego bajo hasta que el pollo esté suave. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.