Arroz con salsa Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Este plato de arroz con tomate no podría ser más fácil de preparar. Bueno tanto a la hora de la comida como de la cena. Ingredientes 1 taza de arroz blanco

1 cucharadita de ajo finamente picado

2 tazas de agua

450 gramos de salsa de ranchera comercial Cómo hacerlo 1. Mezcla todos los ingredientes en una cacerola grande. Cuando el agua empiece a hervir, reduce el fuego a bajo y cocina durante 20 minutos o hasta que el arroz se haya ablandado y el agua se haya consumido. Revuelve el arroz cocido con un tenedor para evitar que los granos se peguen entre sí. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

