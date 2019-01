Pollo con champiñones y ejotes Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 En esta receta el pollo se cuece en un caldo de pollo con vino blanco y hierbas de olor. Los champiñones y los ejotes hacen de este platillo uno perfectamente balanceado. Ingredientes 4 cucharaditas de aceite

1 pollo en piezas

1 taza de champiñones frescos, rebanados

1 taza de cebollas cambray, sin rabo

8 cucharaditas de vino blanco seco

2 tazas de caldo de pollo 1 ramita de perejil

2 hojas de laurel

1 ramita de tomillo

1 diente de ajo, picado

Sal y pimienta, al gusto

1. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio y fríe el pollo hasta que se haya dorado ligeramente. 2. Agrega los champiñones, cebollas, vino, caldo de pollo, perejil, laurel, tomillo, ajo sal y pimienta. Tapa y cocina a fuego lento durante 30 minutos. 3. Añade los ejotes y, si es necesario, agrega un poco de agua. Cocina hasta que los ejotes estén tiernos, aproximadamente 10 minutos más.

