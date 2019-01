Jamoncillo con pasas Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 24 Una receta de jamoncillo casero que es tan fácil como dulce. Se prepara con leche condensada, azúcar y un toque de vainilla. Al final se adorna con uvas pasas. Ingredientes 1 lata de leche condensada

1 cucharada de vainilla

¾ de taza de azúcar refinada

Pasas, al gusto Cómo hacerlo 1. Coloca la leche condensada, vainilla y azúcar en una cacerola a fuego suave. Cocina, sin dejar de mover, hasta que se forme una cajeta suave. 2. Engrasa una charola para hornear con un poco de aceite y coloca en ésta cucharadas de la mezcla anterior. Coloca una pasa en el centro de cada una. 3. Permite que se enfríe para que se forme el jamoncillo. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.