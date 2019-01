Cocada fácil Tiempo Total 53 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 8 Min Porciones 8 Prepara esta receta de cocada en un abrir y cerrar de ojos. Cuatro ingredientes (alfajor, leche condensada, yemas de huevo y canela) se licúan y se hornean. Ingredientes ½ kilo de alfajor en barra

1 lata (397 gramos) de leche condensada

4 yemas de huevo

1 raja de canela Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175º centígrados. 2. Retira la capa rosa del alfajor y córtalo en trozos pequeños. Licúalo con la leche condensada, yemas y canela. 3. Coloca dentro de un refractario chico y hornea hasta que se dore la superficie, entre 45 minutos y 1 hora. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.