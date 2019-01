Postre de tapioca Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Las perlas de tapioca se hierven y se endulzan con azúcar mascabado. El postre se prepara con leche en polvo y lleva un ligero toque de vainilla. Ingredientes 100 gramos de tapioca

1 ½ tazas de agua al tiempo

3 tazas de agua hirviendo

¾ taza de azúcar mascabado

2/3 de taza de agua hirviendo extra

2/3 taza de leche en polvo

1 cucharadita de vainilla

1. Remoja la tapioca en 1 ½ tazas de agua al tiempo durante 30 minutos. Escurre y pasa a una olla con 3 tazas de agua hirviendo; cocina hasta que las perlas se vean transparentes. Apaga el fuego y, sin dejar de mover, agrega el azúcar mascabado. 2. Licúa la leche en polvo con 2/3 de taza de agua hirviendo y vierte dentro de la olla con la tapioca. Enciende de nuevo y cocina a fuego suave, sin dejar de mover, hasta que el líquido se haya absorbido. Retira del fuego e incorpora la vainilla. Deja que se enfríe antes de servir. 3. Sirve en copas individuales, espolvorea con canela y, si lo deseas, adorna con pasas y/o nueces.

