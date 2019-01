Capirotada con leche Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Una receta tradicional y sencilla. Las rebanadas de pan frito se bañan de una leche dulce con un toque de canela y clavos de olor. Las pasitas, nueces y queso complementan este delicioso postre de cuaresma. Ingredientes 1 1/2 litros de leche natural

1 lata (397 gramos) de leche condensada

1 raja de canela

3 o 4 clavos de olor

4 cucharadas de aceite Pasitas y nueces, al gusto

5 bolillos grandes, en rebanadas delgadas

2 tortillas de maíz

3 o 4 cucharadas de pan, molido

Queso Cotija rallado, al gusto Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 160º centígrados y engrasa un refractario o molde para hornear. 2. Coloca la leche natural, leche condensada canela y clavos en una olla a fuego suave y cocina, moviendo constantemente, hasta que hierva unos minutos. Cuela. 3. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio y fríe el pan hasta que se haya dorado ligeramente. 4. Coloca las tortillas en el fondo del refractario engrasado y pon encima una capa de pan frito, baña con la leche y espolvorea pasitas y nueces. Repite el procedimiento hasta terminar con la leche. Espolvorea la superficie con el pan molido y el queso Cotija. 5. Hornea hasta que el queso se vea dorado, aproximadamente 15 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.