Leche condensada casera Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 2 Prepara tu leche condensada en casa y utilízala para tus pasteles y postres. Esta receta mezcla leche en polvo con azúcar, margarina y un toque de vainilla. Ingredientes 1 taza de leche en polvo

2/3 de taza de azúcar

3 cucharadas de margarina, derretida

1/3 de taza de agua hirviendo

1 cucharada de vainilla (opcional) Cómo hacerlo 1. Coloca todos los ingredientes dentro de la licuadora y licúa hasta lograr una mezcla uniforme.

