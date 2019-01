Galletas de miel Tiempo Total 4 H 25 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 5 Esta receta de galletas de miel con nuez es muy fácil de preparar. Deliciosas a cualquier hora del día: en el desayuno o la cena o como postre después de la comida. Ingredientes 6 tazas de harina

¼ de cucharadita de sal

½ cucharadita de polvo para hornear

1 ½ tazas de mantequilla

½ taza de azúcar morena

1 taza de miel de abeja

1 taza de nueces, picadas

1 huevo, ligeramente batido Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175º centígrados y engrasa y enharina charolas para hornear. 2. Cierne tres veces la harina, sal y polvo para hornear. 3. Bate la mantequilla en un tazón grande hasta acremar, luego incorpora el azúcar y la miel. Sigue batiendo hasta que la pasta se suavice e incorpora poco a poco los polvos cernidos. 4. Deja de batir, agrega la nuez y amasa sobre una superficie enharinada. Forma un rollo grueso y envuélvelo en papel encerado o plástico adherente. Refrigera durante por lo menos 4 horas. 5. Corta el rollo en rebanadas no muy gruesas con la ayuda de un cuchillo filoso. Coloca las rebanadas en las charolas y barnízalas con el huevo. 6. Hornea hasta que se hayan dorado, entre 10 y 15 minutos.

