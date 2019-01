Polvorones de naranja en figuritas Tiempo Total 32 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 50 En esta receta de polvorones, a diferencia de las demás, la masa se extiende y se corta en figuritas de acuerdo a la ocasión. Al final se espolvorean con azúcar estándar. Ingredientes ½ kilo de harina

1 cucharada de polvo para hornear

1 pizca de sal

5 yemas de huevo

1 cucharada de ralladura de naranja ¼ de kilo de azúcar estándar

¼ de kilo de mantequilla o manteca de cerdo

½ taza de jugo de naranja

azúcar estándar extra para espolvorear Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175º centígrados y engrasa y enharina charolas para hornear. 2. Cierne la harina, polvo para hornear y sal sobre un tazón grande y forma una fuente. Coloca en el centro las yemas de huevo, ralladura de naranja, azúcar y mantequilla. Incorpora todos los ingredientes con una espátula o tenedor, evitando el uso de las manos. Agrega pausadamente el jugo de naranja mientras sigues moviendo con la espátula. 3. Extiende la masa con el rodillo sobre una superficie plana y enharinada y córtala en figuras. Coloca las galletas sobre las charolas engrasadas y hornea hasta que se haya cocido, pero no dorado, entre 10 y 12 minutos. 4. Espolvorea con azúcar antes de que se enfríen. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.