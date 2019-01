Gelatina de frutas con crema Tiempo Total 4 H 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 20 Una mezcla de tres frutas - fresa, piña y plátano - con crema y nuez. La crema se pone en medio de las dos capas de gelatina. Ingredientes 5 tazas de agua

2 cajas grandes de gelatina sabor fresa

2 cucharaditas de grenetina

1 lata grande de piña, picada

½ kilo de fresas, machacadas

6 plátanos maduros, machacados

200 gramos de nuez, picada

Hierve el agua y disuelve en ella la gelatina de fresa y la grenetina. Retira del fuego y agrega la piña con todo y almíbar, fresa, plátano y nuez. 2. Vierte mitad de la mezcla dentro de un molde y refrigera hasta que se cuaje. Saca la gelatina cuajada del refrigerador, agrega la crema y, con mucho cuidado, vierte el resto de la gelatina sin cuajar. 3. Regresa al refrigerador para que termine de cuajarse.

