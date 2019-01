Crema pastelera simple Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 4 Min Porciones 16 Esta receta sencilla se prepara con leche, huevo, azúcar y un toque de canela. La fécula de maíz es indispensable para lograr la consistencia adecuada. Ingredientes 1 litro de leche

3 cucharadas de fécula de maíz

6 yemas de huevo

1 raja de canela

300 gramos de azúcar Cómo hacerlo 1. Coloca la leche, fécula de maíz, yemas de huevo y canela dentro de una olla a fuego suave. Cocina, moviendo constantemente, hasta obtener un atole espeso, aproximadamente 20 minutos. 2. Agrega poco a poco el azúcar y cocina durante 5 minutos más sin dejar de mover. 3. Retira del fuego y permite que se enfríe. Desecha la canela. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.