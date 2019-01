Cubierta de chocolate para pastel Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 12 Esta especie de betún de chocolate con mantequilla y azúcar glass se prepara fácilmente y simplemente se vierte sobre el pastel. Ingredientes 300 gramos de chocolate para repostería

¾ de taza de leche

1 barrita (90 gramos) de mantequilla

1. Coloca el chocolate y la leche en una olla a fuego bajo y calienta hasta que el chocolate se haya derretido completamente. Agrega la mantequilla y deja que se derrita. Mueve hasta incorporar. 2. Añade poco a poco el azúcar glass y sigue moviendo hasta que la mezcla espese. 3. Retira del fuego y deja caer encima del pastel. La cubierta de chocolate se endurecerá una vez fría.

