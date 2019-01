Betún de fresas Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 16 Una mezcla de fresas con azúcar estándar, azúcar glass y claras de huevo. Si lo deseas puedes utilizar frambuesas en lugar de fresas. Ingredientes 250 gramos de fresas naturales

½ kilo de azúcar estándar

4 claras de huevo

Bate fresas, azúcar estándar y claras de huevo dentro de un tazón. 2. Cierne el azúcar glass e incorpórala a las fresas. Sigue batiendo hasta que el merengue forme picos.

