Pastel de elote con nata Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Esta receta de pastel de elote, a diferencia de otras, lleva natas en lugar de mantequilla y azúar mascabado en lugar de azúcar blanca. Ingredientes 10 elotes, desgranados

10 huevos

1 cucharada de royal

½ taza de harina de arroz

½ kilo de natas

½ taza de azúcar mascabado

1. Precalienta el horno a 175° centígrados. Empapela, engrasa y enharina un molde para hornear. 2. Bate las natas en un tazón grande, luego agrega la harina de arroz, seguida por los huevos, uno por uno, sal y azúcar. Sigue batiendo hasta que los ingredientes se hayan incorporado perfectamente. 3. Licúa los granos de elote y vierte dentro del tazón con la mezcla anterior. Incorpora el polvo para hornear. 4. Vierte dentro del mode y hornea hasta que esté bien cocido, entre 40 y 50 minutos aproximadamente.

