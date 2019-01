Pastel africano Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 12 Una receta de pastel con un ligero toque de cocoa o café soluble. Este pastel se cubre con un betún de mantequilla con azúcar glass. Ingredientes 200 gramos de mantequilla

1 cucharada de manteca de cerdo

350 gramos de azúcar

6 huevos, separados

350 gramos de harina

2 cucharadas de polvo para hornear

¼ de litro de leche

3 cucharadas de cocoa o café soluble Betún 100 gramos de mantequilla

250 gramos de azúcar glass

100 gramos de crema

Cierne tres veces la harina con el polvo para hornear e incorpórala poco a poco a la mezcla anterior, alternando con la leche; agrega la cocoa o café. Bate las claras a punto de turrón y envuélvelas en la mezcla. 4. Vierte dentro de los moldes y hornea hasta que la superficie del pastel se vea dorada y pase la prueba del palillo. Permite que se enfríe. 5. Betún: Bate todos los ingredientes en un tazón hasta obtener una mezcla homogénea. Embetuna el pastel ya frío.

