Flip Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 1 Esta bebida se prepara con vino blanco y yemas de huevo. Se puede beber a todas horas del día y siempre va espolvoreada con canela en polvo. Ingredientes 5 cubitos de hielo

1 copa de vino blanco

2 cucharadas de crema de cacao

2 yemas de huevo

1. Coloca hielo, vino, crema de cacao y hemas dentro de una licuadora. Licúa durante 8 o 10 segundos y vierte dentro de una copa coctelera. Espolvorea con canela en polvo.

