Medias de seda cargadas Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 La receta de estas medias de seda lleva ginebra, brandy y crema de cacao, lo que la hace más fuertes que la receta original. Bébelas con medida. Ingredientes 90 mililitros de ginebra

90 mililitros de brandy

90 mililitros de crema de cacao blanca

90 mililitros de jarabe de granadina

90 mililitros de crema para batir

10 gotas de jugo de limón

Hielo picado, al gusto

1. Licúa todos los ingredientes y vierte dentro de copas cocteleras. Espolvorea con canela y, si lo deseas, adorna con 1 cereza.

