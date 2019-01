Licor de higo Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 10 Min Porciones 5 Este licor o crema de higo se prepara con hojas de higuera, vainilla y alcohol. Al final se tiñe de verde con colorante vegetal. Ingredientes 1 vaina grande de vainilla

3 ½ litros de agua

10 hojas de higuera

1 trozo chico de carbón vegetal

1 ½ kilos de azúcar, o al gusto

Colorante vegetal verde

Abre la vaina de vainilla a lo largo y colócala dentro de una olla junto con el agua y las hojas de higuera. Cocina a fuego alto hasta que empiece a hervir, luego agrega el carbón y el azúcar. Reduce el fuego a bajo, tapa y cocina durante 1 hora. 2. Destapa y tiñe al gusto con el color verde. Retira del fuego y permite que se enfríe. Cuela con un colador fino o un lienzo y agrega el alcohol.

