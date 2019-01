Flor de almendros Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 2 Una bebida ligeramente dulce que se prepara con leche evaporada, amareto y cognac o brandy. Prepara esta receta para quienes gustan de las bebidas dulces sin mucho licor. Ingredientes 1 medida o 1 ½ onzas de amareto

2 medidas o 3 onzas de cognac o brandy

1 medida o 1 ½ onzas de leche evaporada

Cubitos de hielo, al gusto

1. Agita todos los ingredientes dentro de una coctelera y sirve en un vaso old fashion. Adorna con 1 cereza.

