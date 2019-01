Sangría ligera Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 8 Esta sangría es bastante ligera ya que lleva más agua mineral que vino tinto. El jugo de limón es un toque bastante agradable. Ingredientes 2 litros de agua mineral

Azúcar, al gusto

3 limones, su jugo

Hielo picado, al gusto

½ litro de vino tinto Cómo hacerlo 1. Disuelve el azúcar en el agua y agrega el jugo de limón, un poco de hielo y por último el vino tinto. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.