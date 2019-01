Ponche de vino blanco con jugo de frutas Tiempo Total 2 H 15 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 3 Este ponche es una mezcla de vino blanco con jugos de tres frutas: naranja, limón y arándano o grosella. Una receta ideal para los días calurosos de primavera y verano. Ingredientes 2 tazas de agua natural

Azúcar, al gusto

2 tazas de jugo de naranja natural

1 taza de jugo de limón

3 tazas de jugo de grosella o arándano

1 botella (750 mililitros) de vino blanco

1 botella (355 mililitros) de agua mineral

Hielo picado, al gusto Cómo hacerlo 1. Hierve el agua natural con el azúcar durante 5 minutos o hasta que se forme un almíbar. Deja enfriar. 2. Pasa el almíbar frío a una ponchera o recipiente grande y agrega los jugos de naranja, limón y grosella o arándano. Incorpora la mitad del vino blanco y refrigera durante un par de horas. 3. Añade el vino blanco antes de servir, así como el agua mineral y el hielo. Revuelve bie. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.