Ponche de vino blanco Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Un ponche dulce y refrescante con un toque cítrico. El vino blanco se mezcla con aguas natural y mineral y jugos de naranja y limón. Ingredientes 3 tazas de agua

Azúcar, al gusto

1 taza de té cargado, frío

1 botella (750 mililitros) de vino blanco dulce

1 botella de agua mineral 2 limones, su jugo

1 naranja, su jugo

1 copita de ron

Calienta el agua con el azúcar hasta formar un caramelo. Deja enfriar. 2. Coloca una cantidad generosa de hielo picado dentro de una ponchera o recipiente grande, agrega el almíbar frío, té, vino, agua mineral, jugo de limón y naranja y ron. 3. Revuelve bien y sirve bien fría. Adorna con una cascarita de naranja o limón.

