Horchata rosa sin arroz Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 18 Esta agua de horchata es una mezcla de agua con leche evaporada, azúcar y vainilla o canela en polvo. El color rosa lo obtiene del colorante vegetal. Esta receta no lleva arroz. Ingredientes 2 litros de agua

1 lata de leche evaporada

1 cucharada de vainilla o canela en polvo

Azúcar, al gusto

1. Mezcla el agua, leche evaporada y azúcar en una jarra. Agrega vainilla o canela y tiñe con el colorante vegetal hasta que quede rosa. 2. Sirve bien fría.

