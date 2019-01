Garapiña Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 16 Una bebida de origen cubano bastante similar al tepache. En esta receta el agua de piña se fermenta durante 3 días junto con el jugo de naranja, tamarindos, canela, clavos de olor y, por supuesto, la cáscara de la piña. Ingredientes 1 piña grande

4 litros de agua

6 naranjas, su jugo

Azúcar, al gusto

150 gramos de tamarindos, pelados

1 raja de canela

1 raja de canela

6 clavos de olor Cómo hacerlo 1. Lava la piña, pélala y reserva la cáscara. 2. Licúa la pulpa con el agua y vierte dentro de una olla de barro, agrega el azúcar, jugo de naranja, tamarindos, canela y clavos. 3. Pica la cáscara de la piña e incorpórala a la olla. Cubre con una toalla de cocina y deja reposar durante 3 días. Cuela antes de servir.

