Almejas a la mexicana Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 14 Min Porciones 8 Las almejas se cocinan con una mezcla de jitomate, perejil, cebolla, cilantro y chiles serranos verdes. Una versión mexicana de esta receta de origen europeo. Ingredientes 2 kilos de almejas, con todo y su concha

2 jitomates grandes, picados

2 cucharadas de perejil picado

2 cucharadas de cebolla, picada

2 chiles serranos verdes, en rueditas 1 cucharadita de cilantro picado

4 cucharaditas de aceite de oliva

2 tazas de agua

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Lava perfectamente las almejas y colócalas dentro de una cacerola grande. Cúbrelas con jitomate, perejil, cebolla, chile y cilantro. Agrega el aceite y el agua y sazona con sal y pimienta. 2. Tapa la cacerola y cocina a fuego suave hasta que las almejas se hayan abierto y la salsa esté espesa. 3. Sírvelas en su concha con un poco de la salsa. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

