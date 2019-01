Pescado en salsa de naranja y chile ancho Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 40 Min Porciones 6 Rebanadas de pescado frito hierven durante unos minutos en una salsa de jitomate con chile ancho y jugo de naranja natural. Una combinación para saborear cualquier día de la semana. Ingredientes 1 chile ancho, desvenado

6 rebanadas de pescado

Ajo en polvo, al gusto

Orégano seco molido, al gusto

Sal y pimienta, al gusto 4 cucharadas de aceite

4 jitomates medianos

2 dientes de ajo

½ cebolla mediana

1. Remoja el chile en agua caliente hasta que se haya ablandado. 2. Sazona las rebanadas de pescado con ajo en polvo, orégano, sal y pimienta. Fríelas en aceite caliente hasta que se hayan dorado. Retira y reserva. 3. Licúa el chile remojado, jitomate, ajo y cebolla. Cuela y vierte dentro del sartén en que se doró el pescado; cocina hasta que empiece a hervir. Regresa el pescado al sartén y añade el jugo de naranja. Sazona con sal y pimienta y deja que hierva unos minutos.

