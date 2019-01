Pastel de jaiba Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Una mezcla de pulpa de jaiba con aceitunas, alcaparras y pimiento morrón en una salsa de jitomate asado. Este pastel se cocina a baño María. Ingredientes 2 jitomates medianos

2 dientes de ajo

6 jaibas, limpias y desmenuzadas

3 huevos

1 taza de pan molido

1 lata chica (185 gramos) de pimiento morrón, en tiras 7 aceitunas sin hueso, picadas

1 cucharada de alcaparras

1 cebolla mediana, picada

2 cucharadas de perejil picado

1 barrita (90 gramos) de mantequilla, derretida Cómo hacerlo 1. Asa los jitomates, pélalos y licúalos con los dientes de ajo. Vierte dentro de un recipiente y agrega la pulpa de jaiba, huevos, pan molido, morrón, aceitunas, alcaparras, cebolla, perejil y mantequilla. Revuelve bien. 2. Engrasa un molde, vierte dentro del mismo la mezcla anterior y tapa con papel aluminio. Coloca el molde dentro de una cacerola grande con agua y cocina a baño María durante 30 minutos o hasta que pase la prueba del palillo.

