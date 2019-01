Mousse de camarón con chipotle Tiempo Total 3 H 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Una mezcla de camarón con queso crema, mayonesa y chile chipotle. Esta receta de mousse de camarón se prepara rápido y fácil. Te va a encantar. Ingredientes 1 ½ tazas de caldo de pollo

2 sobres o 2 cucharadas de grenetina sin sabor

½ taza de mayonesa

2 chiles chipotles adobados, sin semillas

¼ de cucharadita de sal de ajo 1 queso crema de 190 gramos

150 gramos de camarón, cocido y picado

2 cucharadas de aceitunas rellenas y picadas

2 huevos, cocidos y picados Cómo hacerlo 1. Hierve el caldo de pollo y disuelve en éste la grenetina. Permite que se entibie y licúa con la mayonesa, chile chipotle, sal de ajo y queso crema. 2. Vierte dentro de un tazón e incorpora el camarón, aceitunas y huevos. Pasa la mezcla a un molde ligeramente engrasado y refrigera hasta que se haya cuajado completamente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.