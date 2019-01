Rollo de papas y atún Tiempo Total 2 H 5 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Este rollo frío se prepara con una capa de puré de papa que se enrolla rellena de una mezcla de atún, chícharos, zanahoria y chiles jalapeños aderezada con mayonesa. Ingredientes 750 gramos de papas

1 barrita (90 gramos) de mantequilla

Sal y pimienta, al gusto

2 latas de atún, escurrido y desmenuzado

1 lata (420 gramos) de chícharos con zanahoria, escurridos

Rajas de chile jalapeño en vinagre, al gusto

2 cucharadas de mayonesa Cómo hacerlo 1. Cuece las papas en agua hirviendo con sal hasta que puedas picarlas fácilmente con un tenedor. Pélalas, prénsalas y mézclalas con la mantequila. Sazona con sal y pimienta. 2. Coloca el puré de papa sobre un lienzo húmedo y extiéndela, como si fuera pasta. Mezcla el atún, chícharos con zanahoria, rajas de jalapeño y mayonesa; coloca la mezcla sobre el puré de papa y enrolla con la ayuda del lienzo. Amarra las puntas del mismo para que no se salga el contenido. Refrigera durante por lo menos 1 hora y 30 minutos. 3. Retira el lienzo rebana el rollo. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.