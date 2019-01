Budín azteca de pollo Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Este budín se prepara con capas de tortilla y pollo desmenuzado, bañadas en una salsa de jitomate y crema fresca. El budín se cubre de queso y se hornea. Ingredientes Aceite vegetal

½ cebolla

4 jitomates bien maduros

1 ½ tazas de cátsup

24 tortillas

1 pollo, cocido y desmenuzado

½ litro de crema

½ kilo de queso para fundir, rallado Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175º centígrados. Engrasa ligeramente un refractario. 2. Calienta 1 cucharada de aceite en un sartén a fuego medio y sofríe la cebolla hasta que se vea transparente. Licúa el jitomate junto con la salsa cátsup y vierte sobre la cebolla. Cocina a fuego suave durante unos minutos y sazona con sal. 3. Pasa las tortillas por aceite bien caliente sólo durante unos segundos para que se suavicen. Escúrrelas y córtalas en tiras de 1 centímetro de ancho. 4. Cubre el fondo del refractario con una capa de tiras de tortilla, agrega pollo encima y baña con salsa de jitomate y crema. Repite el procedimiento hasta terminar con una última capa de crema. Espolvorea el queso encima. 5. Hornea hasta que el queso se haya fundido completamente, entre 10 y 15 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.