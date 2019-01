Pollo en salsa de champiñones y jamón Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 En esta receta el pollo se cocina a fuego lento en una salsa de champiñones con jamón y cebolla. Un platillo delicioso acompañado de una ensalada fresca. Ingredientes 1 pollo partido en piezas

Sal y pimienta, al gusto

3 cucharadas de aceite vegetal

1 cebolla mediana, picada finamente

1 cucharada de harina

250 gramos de champiñones frescos

1. Sazona el pollo son sal y pimienta y fríelo en un sartén con el aceite caliente hasta que empiece a dorarse. Retira y reserva. 2. En el mismo sartén sofríe la cebolla hasta que se vea transparente, luego añade la harina y deja que se dore. Agrega 2 tazas de agua, revuelve y regresa el pollo al sartén. Tapa y cocina a fuego suave durante 25 minutos. 3. Incorpora los champiñones y el jamón y cocina durante 10 minutos más o hasta que el pollo y champiñones estén suaves.

