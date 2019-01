Pollo con manzanas Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Las piezas de pollo se cuecen a fuego lento en una cama de jitomate y cebolla, y cubiertas con rebanadas de manzana, plátano macho y un toque de chile ancho. Esta receta combina a la perfección los sabores dulces y salados con el sabor ligeramente ahumado y picante del chile ancho. Ingredientes 1 pollo, partido en piezas

3 cucharadas de aceite vegetal

1 kilo de jitomate, rebanado

1 cebolla mediana, rebanada

2 chiles pasilla, sin semillas, tostados y en trozos

¼ de taza de vinagre

½ kilo de manzanas amarillas, rebanadas

2 plátanos machos, rebanados Cómo hacerlo 1. Sazona el pollo con sal y fríelo en un sartén con el aceite caliente, sin dejar que se dore. 2. Coloca en el fondo de una cacerola grande el jitomate y la cebolla. Acomoda encima las piezas de pollo sofritas y agrega sal, chile pasilla y vinagre. Cubre con las rebanadas de manzana y plátano macho. 3. Tapa y cocina a fuego suave hasta que el pollo se haya cocido, entre 50 minutos y 1 hora. Mueve de vez en cuando con mucho cuidado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

