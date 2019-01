Pollo empanizado al horno Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Prepara crujientes y deliciosas piezas de pollo empanizado sin mucho esfuerzo. Las piezas de pollo se remojan en leche evaporada, se empanizan y se hornean hasta que quedan doradas. Ingredientes 1 pollo cortado en piezas

1 lata de leche evaporada

Sal y pimienta, al gusto

2 tazas de pan molido

1. Remoja el pollo en la leche evaporada durante por lo menos 1 hora. 2. Precalienta el horno a 200º centígrados y engrasa un refractario rectangular grande con la mitad de la mantequilla. 3. Retira las piezas de pollo de la leche, salpimiéntalas y empanízalas. 4. Coloca las piezas de pollo empanizadas dentro del refractario y sobre cada pieza coloca un trocito de mantequilla. Hornea sin tapar durante 20 minutos, voltea y hornea hasta que se hayan cocido y dorado, aproximadamente 20 minutos más. 5. Sirve con puré de papa.

