Pollo en cerveza clara Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 El pollo se cuece en cerveza clara con especias y cebolla. Esta receta es súper sencilla y te tomará sólo unos minutos de tu tiempo. Ingredientes 3 cucharadas de aceite

2 cebollas, rebanadas

1 pollo cortado en piezas

Sal y pimienta al gusto

1 cerveza clara de 355 mililitros

1 hoja de laurel

1 pizca de mejorana seca

1. Calienta 1 cucharada de aceite en un sartén grande a fuego medio, agrega la cebolla y sofríe hasta que se vea transparente. Retira del sartén. 2. Agrega el resto del aceite a la misma cacerola, añade el pollo, salpimienta y fríe hasta que empiece a dorarse. incorpora la cerveza, laurel, mejorana y tomillo. Regresa la cebolla acitronada al sartén, tapa y cocina a fuego suave hasta que el pollo quede bien suave.

