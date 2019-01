Pollo almendrado sencillo Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Una receta de pollo almendrado bastante sencilla y fácil de preparar. El pollo se cuece por separado, luego hierve unos minutos dentro de la salsa de almendras, chilacate y jitomate. Ingredientes 1 pollo partido en piezas

Sal, al gusto

1 diente de ajo

1 trozo de cebolla

¼ de kilo de jitomates 1 chilacate, sin semillas

75 gramos o 1/3 de taza de almendras, peladas

½ birote chico, rebanado

2 cucharadas de mantequilla

2 chiles jalapeños frescos, rebanados Cómo hacerlo 1. Hierve el pollo en suficiente agua con sal, 1 diente de ajo y 1 trozo de cebolla. 2. Cuece y pela los jitomates, y fríe por separado el chilacate, almendras y pan. Licúa estos ingredientes con un poco del caldo en que se coció el pollo. 3. Calienta la mantequilla en una cacerola a fuego suave, vierte la salsa anterior y deja que hierva durante un par de minutos. Agrega el pollo cocido y los chiles jalapeños, rectifica la sazón y deja que hierva un rato hasta que la salsa de almendra espese.

