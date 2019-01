Pollo a la mostaza en salsa de naranja Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 El pollo se unta de mostaza y se guisa a fuego lento en una salsa de naranja con tocino, cebolla y champiñones. Esta receta es una de esas que querrás guardar para siempre. Ingredientes 6 rebanadas de tocino, picado

2 cebollas medianas, rebanadas

1 pollo partido en piezas

½ taza de mostaza, o al gusto

Sal y pimienta, al gusto

2 cucharadas de perejil picado 1 taza de jugo de naranja natural

1 hoja de laurel

1 pizca de azúcar

2 cucharadas de harina

1 taza de agua

1. Fríe el tocino en su propia grasa hasta que empiece a dorarse, agrega la cebolla y cocina hasta que se vea transparente. 2. Unta la mostaza sobre las piezas de pollo y agrégalas al sartén. Sazona con sal y pimienta y espolvorea el perejil encima. Cocina y voltea hasta que el pollo cambie de color. Agrega el jugo de naranja, hoja de laurel y azúcar; tapa y cocina a fuego lento durante 25 minutos. 3. Disuelve el harina en el agua y viértela sobre el pollo. Agrega los champiñones, tapa y deja que todo hierva junto hasta que los champiñones se hayan suavizado, entre 5 y 10 minutos más.

