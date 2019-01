Pollo regio Tiempo Total 38 Min Tiempo Activo 28 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 En esta receta el pollo se cocina a fuego lento en medio de una mezcla de jitomate, cebolla, piña, plátano macho, aceitunas y pasas. Una comida fácil y rápida, pero sabrosa. Ingredientes ½ kilo de jitomate, rebanado

½ cebolla, rebanada

2 rebanadas de piña, partidas en trocitos

1 plátano macho, rebanado y frito

50 gramos de aceitunas

50 gramos de pasitas

1 pollo partido en piezas 2 pimientas enteras

1 raja chica de canela

1 hoja de laurel

¼ de cucharadita de orégano

¼ de taza de vinagre

1. Engrasa una cacerola y forma en el fondo una capa con mitad del jitomate, mitad de la cebolla, mitad de la piña, mitad del plátano, mitad de las pasitas y mitad de las aceitunas. 2. Coloca encima las piezas de pollo y cubre con el resto de los ingredientes en orden inverso, empezando con las aceitunas y terminando con el jitomate. 3. Licúa las pimientas, canela, laurel y orégano con el vinagre y el agua; vierte sobre el pollo, tapa y deja que hierva a fuego alto durante 3 minutos. Sazona con sal, tapa de nuevo, reduce el fuego a bajo y cocina hasta que el pollo esté bien suave, entre 20 y 25 minutos.

