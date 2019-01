Guiso de carne con lechuga Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 19 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Una especie de ensalada de lechuga caliente. La lechuga se sofríe y se mezcla con carne de cerdo o de res, jitomate y huevo. Una receta fácil, saludable y sabrosa. Ingredientes 2 cucharadas de aceite

1 cebolla mediana, picada

2 lechugas, finamente picadas

1 jitomate, picado

2 huevos

1. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio, agrega la cebolla y sofríe hasta que se vea transparente. Incorpora la lechuga, tapa, reduce el fuego a bajo y cocina durante 10 minutos. 2. Agrega el jitomate, la carne y los huevos. Cocina hasta que los huevos se hayan cocido.

