Asado de cerdo con ciruela Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Trozos de carne de cerdo en una salsa de jugo de naranja con ciruela pasa y chiles chipotles adobados. Una receta simplemente deliciosa con el balance perfecto de ingredientes dulces, salados y picantes. Ingredientes 1 kilo de carne de cerdo en trozos

2 tazas de jugo de naranja natural

100 gramos de ciruela pasa, deshuesada

Chiles chipotles adobados, al gusto

2 cucharadas de fécula de maíz

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Salpimienta la carne y dórala dentro de un sartén con un poco de aceite caliente. orar, se agrega la salsa resultante de licuar el jugo de naranja con los chiles, las ciruelas y la fécula de maíz. Debe hervir a fuego suave, tapado el recipiente, durante 35 minutos aproximadamente. 2. Mientras, licúa el jugo de naranja con las ciruelas, chiles y fécula de maíz. Vierte sobre la carne dorada, tapa y cocina a fuego suave hasta que la carne esté suave, aproximadamente 35 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.