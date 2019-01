Costillas a la veracruzana Tiempo Total 1 H 45 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Las costillas de cerdo se hornean lentamente en una salsa de jitomate y tomate con chile ancho y chilacates. Antes de salir del horno se bañan con crema. Ingredientes 1 kilo de costillas de puerco

2 chiles anchos, sin semillas

2 chilacates, sin semillas

¼ de kilo de jitomate, cocidos

¼ de kilo de tomates verdes, cocidos 1 birote chico, rebanado y frito

3 dientes de ajo

Sal, al gusto

¼ de kilo de crema Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180º centígrados. 2. Pasa los chiles por aceite caliente y licúalos junto con los jitomates, tomates, birote, ajo y sal. 3. Coloca las costillas dentro de un molde para hornear o refractario y báñalas con la salsa anterior. Hornea durante 1 hora y agrega la crema encima. Regrésalas al horno y cocina hasta que se hayan terminado de cocer y se vean ligeramete doradas.

