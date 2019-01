Tinga de cerdo y chorizo Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Carne de cerdo cocida y deshebrada se sancocha en una salsa de jitomate, tomate verde y chorizo. Esta receta de tinga se prepara con pierna o lomo de cerdo. Ingredientes 1 kilo de carne de pierna o lomo de cerdo

Sal, al gusto

1 1/2 cebollas, 1/2 en trozo y 1 picada

2 dientes de ajo

2 hojas de laurel

1 cucharada de aceite 1/2 kilo de chorizo o longaniza

3/4 de kilo de jitomate, picado

3/4 de kilo de tomatillo verde, picado

Chiles chipotles adobados y molidos, al gusto

1 cucharada de consomé de pollo, o al gusto Cómo hacerlo 1. Cuece la carne en una olla con sal, 1/2 cebolla, ajo y hojas de laurel, hasta que quede bien suave. Deshébrala finamente. 2. Mientras, fríe el chorizo en el aceite caliente. Luego agrega la cebolla picada y sofríe durante un par de minutos. Añade el jitomate y el tomatillo y cocina hasta que la mezcla empiece a hervir. Incorpora la carne deshebrada con un poco de su caldo y agrega el chile chipotle y el consomé de pollo. 3. Cocina todo a fuego suave hasta que el líquido se haya evaporado. Sirve en tortillas de harina calientes y acompaña con una ensalada de lechuga. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.