Falda de cerdo rellena Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo 1 H 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 La falda de cerdo se abre y se rellena de verduras sofritas y se hornea bañada en una salsa de jitomate con vino blanco. Esta receta requiere de muy poco trabajo y es deliciosa. Ingredientes ¾ de kilo de falda de cerdo, abierta

1 papa grande, picada

2 zanahorias, picadas

½ taza de ejotes, sin las puntas y en trozos

2 calabacitas, picadas

½ taza de chícharos de lata, escurridos

1 taza de espinacas, en trozos Sal y pimienta, al gusto

2 jitomates medianos

1 trozo de cebolla

1 diente de ajo

1 taza de puré de tomate

1 taza de vino tinto Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175º centígrados. 2. Sofríe las primeras 6 verduras, empezando por las más duras, hasta que se ablanden un poco. 3. Rellena la carne con las verduras sofritas, salpimienta y enrolla sujetando con hilaza o palillos. Coloca el rollo dentro de un molde refractario. 4. Licúa los jitomates, cebolla y ajo con el puré de tomate y el vino tinto. Sazona con sal y pimienta y cuela. Vierte esta salsa sobre la carne en el refractario, cubre con papel aluminio y hornea hasta que quede bien suave, aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Destapa durante los últimos minutos para que se dore un poco. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

