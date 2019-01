Salpicón estilo Puebla Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Existen muchas recetas de salpicón, pero no todas son tan buenas, fáciles y tradicionales como ésta. Sirve este platillo saludable sobre tostadas o tortillas calientes. Ingredientes ½ kilo de carne de res para deshebrar

½ cebolla

1 diente de ajo

1 hoja de laurel

½ cucharadita de tomillo

½ cucharadita de orégano

Sal, al gusto

1 lechuga orejona, finamente picada 2 jitomates, picado

1 cebolla, en aros delgados

2 aguacates, picados

125 gramos de queso adobera, en cubitos

2 chiles chipotles en adobo, sin semillas y finamente picados

2 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharadas de vinagre de manzana Cómo hacerlo 1. Cuece la carne en suficiente agua y con ½ cebolla, ajo, laurel, tomillo, orégano y sal, hasta que quede bien suave. Deshébrala finamente. 2. Coloca la carne dentro de una ensaladera y agrega la lechuga, jitomate, cebolla, aguacate, queso y chile. Sazona con sal y baña la mezcla con aceite de oliva y vinagre de manzana; revuelve bien. 3. Sirve en tostadas o tacos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.