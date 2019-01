Milanesas rellenas Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Rollos de milanesa de res o ternera rellenos de una mezcla de tocino, perejil y ajo. Una vez dorados, estos rollos se cuecen a presión en una salsa de jitomate y vino blanco, Ingredientes 6 bisteces de res o de ternera

250 gramos de tocino, picado finamente

2 cucharadas de perejil picado

2 dientes de ajo, finamente picados

Sal y pimienta, al gusto 1 cucharadas de harina

1 taza de puré de tomate

1/2 litro de vino blanco

1. Rellena cada milanesa con tocino, perejil y ajo; enrolla y amarra con hilaza o prende con un palillo. Salpimienta y fríe en el aceite caliente dentro de una olla de presión. 2. Una vez que los rollos se hayan dorado, agrega el harina y cocina hasta que tome un tono dorado, añade el puré, vino, sal y pimienta. Si es necesario, agrega un poco de agua. 3. Tapa la olla y cocina a presión durante 30 minutos.

