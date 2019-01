Rollos de milanesa rellenos Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Milanesas de cerdo rellenas de tocino, zanahoria y cebolla en un caldo de jitomates asados. Esta receta será del agrado de toda tu familia. Ingredientes 12 tiras de tocino

6 milanesas de cerdo

Sal y pimienta, al gusto

2 zanahorias chichas, cortadas en tiras

1 cebolla, finamente picada

500 gramos de jitomate

1 litro de caldo de res o pollo

Fríe las rebanadas de tocino en su propia grasa dentro de un sartén grande. 2. Salpimienta las milanesas y coloca encima de cada una 2 tiras de tocino frito, 2 o 3 tiras de zanahoria y cebolla al gusto. Enróllalas y sujétalas con un palillo. 3. Fríe los rollos de milanesa dentro del sartén con la grasa del tocino, hasta que se hayan dorado. Retira y reserva. 4. Asa los jitomates en un comal caliente, pélalos, licúalos y viértelos dentro del sartén en que se doraron los rollos de milanesa. Agrega el caldo y sazona con sal y pimienta al gusto. Deja que la mezcla hierva y agrega los rollos. Cocina a fuego lento hasta que la carne se haya cocido y la salsa esté espesa, aproximadamente 35 minutos. 5. Sirve y espolvorea con perejil.

