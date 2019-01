Rollo de ternera y tocino Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 2 Una mezcla de ternera molida y tocino picado, rellena de manzana y cebolla. Esta receta es fácil se prepara en cuestión de minutos. Ingredientes 200 gramos de tocino, finamente picado

300 gramos de carne molida de ternera

2 manzanas, picadas finamente

1 cebolla regular, picada finamente

3 cucharadas de pan molido 2 cucharadas de perejil picado

1 huevo

Sal y pimienta, al gusto

1 cucharada de mantequilla Cómo hacerlo 1. Mezcla la carne de ternera con el tocino y extiéndela sobre un trozo de papel aluminio de forma que quede de 1 centímetro de grosor. Hornea a fuego medio hasta que se haya cocido, entre 30 y 40 minutos. 2. Mezcla la manzana picada finamente, la cebolla, el pan molido, el perejil y el huevo. Coloca sobre la carne horneada, enrolla y unta con mantequilla. Hornea entre 10 y 15 minutos más.

