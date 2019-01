Chorizo Tiempo Total 8 H 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Preparar el chorizo en casa es mucho más fácil de lo que te puedes imaginar. En esta receta mexicana la carne de cerdo se mezcla con una salsa de chile ancho, pimienta y clavo. Ingredientes 1 kilo de carne molida de cerdo

Sal y vinagre, al gusto.

5 dientes de ajo

4 chiles anchos, desvenados

20 pimientas

1. Mezcla la carne con vinagre y sal y déjala reposar dentro del refrigerador durante toda la noche. 2. Remoja los chiles en vinagre hasta que se ablanden y licúalos con el ajo, pimienta y clavo. 3. Vierte la salsa sobre la carne, mezcla bien y refrigera durante por lo menos 24 horas.

